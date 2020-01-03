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Yaramazlara biraz batar!

Dış ticaret açığı bir yılda yüzde 45 düştü: 30 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dış ticaret açığının 2019’da yüzde 45 düşüşle 29.93 (güncel kurla 178.86 milyar lira) milyar dolar olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

İhracatın 2019’da yüzde 2.04 artışla 180.468 milyar dolar olduğunu belirten Pekcan, ithalatın da yüzde 9 azaldığını kaydetti.

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Bakan Pekcan şu verileri paylaştı:

* Özel Ticaret Sistemi (ÖTS) kapsamında dış ticaret açığı aralıkta yüzde 57.6 artışla 4.3 milyar dolar (25.7 milyar lira) oldu.

* ÖTS kapsamında dış ticaret açığı 2019’da yüzde 43.5 düşüşle 31.1 milyar dolar (185.86 milyar lira) oldu.

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* ÖTS’ye göre ihracat 2019’da yüzde 2.18 artışla 171.58 milyar dolar, ithalat yüzde 9.12 azalarak 202.7 milyar dolar oldu.

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