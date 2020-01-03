Dış ticaret açığı bir yılda yüzde 45 düştü: 30 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dış ticaret açığının 2019’da yüzde 45 düşüşle 29.93 (güncel kurla 178.86 milyar lira) milyar dolar olduğunu açıkladı.
İhracatın 2019’da yüzde 2.04 artışla 180.468 milyar dolar olduğunu belirten Pekcan, ithalatın da yüzde 9 azaldığını kaydetti.
Bakan Pekcan şu verileri paylaştı:
* Özel Ticaret Sistemi (ÖTS) kapsamında dış ticaret açığı aralıkta yüzde 57.6 artışla 4.3 milyar dolar (25.7 milyar lira) oldu.
* ÖTS kapsamında dış ticaret açığı 2019’da yüzde 43.5 düşüşle 31.1 milyar dolar (185.86 milyar lira) oldu.
* ÖTS’ye göre ihracat 2019’da yüzde 2.18 artışla 171.58 milyar dolar, ithalat yüzde 9.12 azalarak 202.7 milyar dolar oldu.