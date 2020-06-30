Dış ticaret açığı beş ayda ikiye katlandı; ihracatın ithalatı karşılama oranı çakıldı

Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 102.7 artarak 1 milyar 687 milyon dolardan, 3 milyar 420 milyon dolara yükseldi. İhracat ise mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40.9 azalarak 9 milyar 967 milyon dolar, ithalat yüzde 27.8 azalarak 13 milyar 387 milyon dolar olarak kaydedildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

TÜİK, mayıs ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

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Ocak-mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 102.8 artarak 10 milyar 358 milyon dolardan, 21 milyar 5 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı döneminde yüzde 88.1 iken, bu yıl yüzde 74.6’ya geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Mayıs 2019’da yüzde 90.9 iken, bu mayıs yüzde 74.5’e geriledi.

Genel ticaret sistemine göre ihracat ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19.7 azalarak 61 milyar 586 milyon dolar, ithalat yüzde 5.2 azalarak 82 milyar 591 milyon dolar olarak kaydedildi.