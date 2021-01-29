Dış ticaret açığı 2020’de yüzde 69.1 arttı

Dış ticaret açığı 2020’de yüzde 69.1 artarak 49.92 milyar dolar oldu.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2020 aralık ayı ve 2020 yılının tamamında ihracat ithalat ve dış ticaret istatistikleri şöyle:
*Dış ticaret açığı aralıkta yüzde 3 azalarak 4.53 milyar dolar oldu.
*Dış ticaret açığı 2020’de yüzde 69.1 artarak 49.92 milyar dolara çıktı.
*İhracat aralık ayında yüzde 16 artarak 17.85 milyar dolar kaydedildi.
*İhracat 2020’de yüzde 6.3 azalarak 169.48 milyar dolar oldu.
*İthalat aralıkta yüzde 11.6 artarak 22.38 milyar dolara geldi.
*İthalat 2020’de yüzde 4.3 artarak 219.4 milyar dolar olarak kaydedildi.
Dış ticaret açığına ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan öncü veriler 2020 yılında açığın, düşük faiz politikası sonucunda altına olan rekor talebin altın ithalatını tetiklemesiyle arttığını göstermişti.