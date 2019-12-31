Dış ticaret açığı 11 ayda yüzde 50’ye yakın azaldı

Dış ticaret açığı kasımda yüzde 232.2 artışla 2.23 milyar dolar, ocak-kasım döneminde ise yüzde 48.8 azalışla 26.8 milyar dolar oldu.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, ihracatın ithalatı karşılama oranı 2018 kasım ayında yüzde 95.8 iken, 2019 kasım ayında yüzde 87.4’e geriledi.

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Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, 2019 kasım ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1, ithalat yüzde 3.4 arttı. 2019 yılı kasım ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 1, ithalat yüzde 12.7 arttı.

İhracatta Almanya, ithalatta Rusya birinci

Almanya’ya yapılan ihracat 2019 kasım ayında 1 milyar 393 milyon dolar (8.2 milyar lira) olurken, bu ülkeyi sırasıyla 956 milyon dolar (5.6 milyar lira) ile Irak, 915 milyon dolar 5.4 milyar lira) ile Birleşik Krallık ve 837 milyon dolar (4.9 milyar lira) ile İtalya takip etti.

Rusya’dan ithalat, 2019 yılı kasım ayında 1 milyar 985 milyon dolar (11.8 milyar lira) olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 772 milyon dolar (10.5 milyar lira) ile Çin, 1 milyar 656 milyon dolar (9.8 milyar lira) ile Almanya ve 802 milyon dolar (4.7 milyar lira) ile ABD izledi.