‘Dış mihraklara karşı’ dolar bozdurup 80 milyon lirayla kaçan müteahhit tutuklandı

Aydın’da müteahhitlik yapan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dolar bozdurma çağrısına bir milyon dolarını bozdurarak ‘yanıt veren’ Alim09 İnşaat’ın sahibi Baki Durmuş, yüzlerce kişiyi dolandırıp 80 milyon lirayla ortadan kaybolmasının ardından Yalova’da yakalandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yastık altındaki dövizleri altına ve Türk Lirası’na çevirme çağrısının ardından sosyal medya hesabından şu mesajı paylaşmıştı: “Uzun yıllardır inşaat sektöründe faaliyet gösteren ve 250’den fazla kişiye istihdam sağlayan firmamız ve çalışanlarımızla birlikte her zaman Cumhurbaşkanımızın yanındayız ve olmaya devam edeceğiz. Bu anlamda bir milyon dolarımı Türk Lirası’na çevirerek kampanyaya destek oldum. Kampanyaya katılmayan tüm yurttaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Dolarınızı bozdurun, alışverişinizi Türk Lirası ile gerçekleştirin. Dış mihrakların maşası olmayın.”

soL’un Nazilli Havadis gazetesinden aktardığı habere göre, Durmuş, piyasanın altında fiyatlarla ‘maket üzerinden’ temelden ev satması ile kısa sürede Aydın’ın en çok kazanan müteahhitleri arasına girmişti.

Yaklaşık 80 milyon lirayla ortadan kaybolduğu belirtilen Durmuş, Yalova’da yakalanarak getirildiği Aydın’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Durmuş’un firmasına ait şantiyelerden birinde mahkeme kararı ile inşaat malzemelerine el konuldu.

Durmuş’un inşaatlarında çalışan işçileri de dolandırdığı ve kayıplara karışmadan bir gün önce mahkemeye başvurarak iflasını istediği ortaya çıktı.

Sahte diploma, kamu görevinden çıkarılma cezası

Daha önce de Adnan Menderes Üniversitesi’nde ihale şube müdürü olarak çalışan Durmuş, 2009 mali yılı dönemi hesaplarının incelenmesi sonucunda çeşitli fakülte kantinlerinin açık ihale yapılmadan kiraya verilerek milyonlarca liralık kamu zararına neden olduğu saptanmıştı.

Hakkında soruşturma açılan Durmuş’un sahte diploma ile işe girdiği tespit edilmiş, 2012 yılında kamu görevinden çıkarılma cezası ile cezalandırılmıştı.

Durmuş, Aydın’da 15 Temmuz sonrası gerçekleştirilen ‘demokrasi nöbetleri’nde de döner-ayran dağıtmıştı.