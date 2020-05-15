Diş macunu almak için karantina kurallarını ihlal eden Alman teknik adam ilk maçı kaçıracak

Bu hafta sonu maçların oynanacağı Almanya’da, Bundesliga takımlarından Augsburg’un teknik direktörü Heiko Herrlich, diş macunu almak için karantina kurallarını ihlal etti. Herrlich yarınki maçta görev yapamayacak.

Fotoğraf: www.br.de

Lige devam etme kararı duyurulduktan sonra takımlar karantinaya alındı. 10 Mart’ta takımın başına getirilen Herrlich ise kaldıkları otelden dışarı çıkarak markete gitti. Herrlich, dün düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Otelden ayrılarak hata yaptım. Girip çıkarken hijyen kurallarına uydum ama oyuncularım ve toplum için kötü örnek oldum. Bu nedenle hatamın bedelini ödeyeceğim. Yarınki (cuma) antrenmanda ve cumartesi günkü maçta görev yapmayacağım. “

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Herrlich, yarın Augsburg’un ‘evde’ oynayacağı Wolfsburg maçında görev yapamayacak. 48 yaşındaki teknik adam böylece takımla çıkacağı ilk maçı kaçırmış olacak.

Bundesliga’da 14’üncü sırada olan Augsburg yönetimi ise Herrlich’in çalışmalara test sonucu iki kez üst üste negatif çıkınca devam edebileceğini açıkladı.