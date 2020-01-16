Diş hekiminin kaşını patlattı, dört yıl iki ay hapis cezası aldı

Sivas’ta, 2018’de, diş hekimi Alkan Demirkan’a saldırarak yaralayan tutuksuz sanık Osman T.’ye dört yıl iki ay hapis cezası verildi.
22 Haziran 2018’de, Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Polikliniği’nde hasta yakını Osman T., kendileriyle ilgilenilmediği gerekçesiyle diş hekimi Alkan Demirkan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Osman T., Demirkan’a saldırdı. Diş hekimi Demirkan’ın sol kaşı yarıldı. Kaşına dikiş atılan Demirkan’ın şikayeti üzerine Osman T. hakkında, ‘kamu görevlisini karşı kasten yaralama’ suçlamasıyla dava açıldı.
Sivas 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava karara bağlandı. Son duruşmaya Alkan Demirkan katılırken, sanıklar Osman T. ve eşi Büşra T.’yi avukatları temsil etti. Mahkeme heyeti, sanık Osman T.’ye, ‘kamu görevlisine yüzünde kalıcı iz bırakacak şekilde yaralama’ suçundan hapis cezası verdi. Aynı davada ‘kamu görevlisine hakaret’ suçlamasıyla yargılanan Büşra T. ise beraat etti.