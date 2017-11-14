Diş hekimi, Mersin’deki bombalı saldırıyı planlama suçlamasıyla tutuklandı

Mersin’de 17 polisin yaralandığı bombalı saldırıyı planladığı suçlamasıyla bir diş hekimi tutuklandı. Öğretmen olarak görev yapan karı-koca da tutuklananlar arasında.

Mersin’de 17 Ekim’de polis servis aracının geçişi sırasında yol kenarına park edilmiş elektrikli bisiklete yerleştirilmiş bomba patlatılmmıştı. Saldırıyı PKK üstlenmişti.

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Saldırıyla ilgili 21 kişi gözaltına alınmış, operasyonlarda bomba düzeneği, dört adet uzun namlulu otomatik tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirilmişti.

Öğretmen çift de tutuklandı

Gözaltındakilerin 16’sı tutuklandı, beşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA’nın haberine göre eylemin planlayıcısı olmakla suçlanan ‘H.T.’ de tutuklananlar arasında. H.T. Batman Devlet Hastanesi’nde diş hekimi olarak çalışıyor.

Diyarbakır’da öğretmen olarak görev yapan karı-koca da tutuklananlar arasında.

Bombalı bisikleti patlama noktasına bırakan kişi ise halen aranıyor.