Dış cephe temizliği sırasında sepetli vinç devrildi, iki işçi düşerek hayatını kaybetti

Bursa’da Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi’ndeki otelin dış cephe temizliğini yapan Adil Demir ile Soner Oğuz’un bindiği sepetli vinç devrildi. Yaklaşık 50 metre yükseklikten düşen iki işçi, hayatını kaybetti.
Bursa Cumhuriyet Savcılığı’nca yapılan ilk incelemede, vinç operatörü Ali A.’nin, yeterli tedbir almadığı gerekçesiyle gözaltına alınmasına karar verildi. Vinç operatörü Ali A., dikkatsizlik ve tedbirsizlikten ölüme neden olduğu gerekçesiyle adliyeye sevk edilecek.
Öte yandan İstanbul’daki şirkete ait olduğu belirtilen vincin yetkileri ile hayatını kaybeden işçilerin bağlı olduğu temizlik şirketinin yetkililerinin de karakola gelerek, ifade vereceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.