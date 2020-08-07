‘Dirty Dancing’ Jennifer Grey’in rol alacağı devam filmiyle dönüyor

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, ‘devletin içinde gizli şekilde örgütlenmiş, tekçi bir rejim inşa eden yapı’ olduğunu, bu yapının siyaset, medya, sermaye ve yargı ayağı olduğunu, bu yapıyla ilgili ellerinde güçlü hukuki deliller olduğunu belirterek, 83 milyonu kenetlenmeye çağırdı.