‘Dirty Dancing’ Jennifer Grey’in rol alacağı devam filmiyle dönüyor

Romantik klasiklerden ‘Dirty Dancing’ başrol oyuncularından Jennifer Grey’in de rol alacağı devam filmiyle yeniden beyazperdede olacak.

Fotoğraf: Lions Gate

Patrick Swayze ve Jennifer Grey’in başrollerinde oynadığı 1987 yapımı film gişede büyük başarı yakalamış, sonrasında da türünün klasiklerinden biri olmuştu.

Filmin yapımıcı şirketi Lions Gate Jennifer Grey’in de devam filminde rol alacağını açıkladı.

Grey filmde yapımcı sıfatıyla da yer alacak. Filmin yönetmenliğini Jonathan Levine üstlenecek.

Yapımcı şirket devam filminin, hayranlarının beklediği türden romantik bir nostalji olacağını açıkladı.

Orijinal filmde Grey kaldığı tatil köyündeki dans eğitmenine (Swayze) aşık olan Frances ‘Baby’ Houseman karakterini canlandırıyordu.

Filmde kullanılan ünlü ‘(I’ve Had) The Time of My Life’ şarkısı en iyi orijinal müzik dalında Oscar kazanmıştı.