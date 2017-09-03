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Diriliş Postası’nın ‘kaptan’ından ‘tahtlı’ fotoğrafa ‘düzeltme’: Menzil şeyhinin torunu değil, süslemeler plastik

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AKP’ye yakın Diriliş Postası gazetesinin genel yayın yönetmeni Erem Şentürk, sosyal medyada konuşulan ‘tahtlı’ fotoğraftaki kişinin iddia edilenin aksine Menzil Tarikatı şeyhinin torunu olmadığını savundu.

‘Torunların kuzeni’

Söz konusu fotoğrafla ilgili Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda “Koltukta oturan torun değil, torunların kuzeni” diyen Şentürk şöyle devam etti: “Bu fotoğraf 2013 yılından bir düğün. Yeni değil yani. Damadın 7 ablası var. Ablalar erkek kardeşlerine kendilerince jest yapmak için aldıkları plastik boncuklarla elleriyle koltuk süslemişler. Ablaların yaptığı bu jestten aslında damat rahatsız oluyor ama kalp kırmamak lazım. ‘Uğraşmış yapmışlar, gönülleri olsun’ diye oturuyor.”

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‘Ablaların abartılı koltuk süslemesi’

Şentürk’e göre ‘Ortada bir taht durumu ya da bir gelenek yok. Erkek kardeşlerini çok seven ablaların abartılı koltuk süslemesi var’.


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