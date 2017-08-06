Diriliş Postası ‘gördü ve artırdı’: Cihad şuuru Türkiye’nin temelidir

Yeni müfredatın içeriğinde yer alan ‘cihat’ kavramıyla ilgili tartışmalara AKP’ye yqkın Diriliş Postası gazetesi de katıldı.

Gazete bugün ‘Cihad şuuru Türkiye’nin temelidir’ manşetiyle çıktı.

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‘Devlet tarihimizin tamamı cihadla kuruldu’

Manşetin spotunda ise şu ifadeler yer aldı: “Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye olarak seyreden devlet tarihimizin tamamı cihadla kurulmuş, cihadla kurtulmuş, cihadla hayatta ve dâhi ayakta kalmış ve cihadla sürdürülmüştür Her fırsatta övündüğümüz o büyük savaşlara giden kahramanlar, sportif faaliyete katılmadı efendiler; cihada katıldılar.”



‘Cihad yoksa şeref de yoktur, insanlık da’

“Cihadı unutan, yok sayan, şuursuz bir nesil, ihtiyaç anında maaş karşılığı mı savunacak vatanını?” diye soran Diriliş Postası’na göre ‘Cihad, Türkiye’nin tarihinin altında yatan kuruluş ve kurtuluş temeli’.

Malazgirt’ten Çaldıran Savaşı’na, İstanbul’un fethinden Çanakkale’ye, Kıbrıs Harekatı’ndan 15 Temmuz’a uzanan tarihi ‘cihad’ parantezine alan gazete, ‘Cihad şuurunun Türkiye’nin temeli olduğu’ tezini şöyle savundu: “Lafa geldi mi övündüğünüz Çanakkale bir cihad değil miydi? Büyük Taarruz bir cihad değil miydi? Kıbrıs Barış Harekâtı bir cihad değil miydi? Yıllardır PKK ile verilen mücadele bir cihad değil mi? DAEŞ denilen cehennem köpeklerine karşı verilen mücadele bir cihad değil mi? Cihad yoksa şehitlik de yoktur gazilik de… Cihad yoksa şeref de yoktur, insanlık da… Cihad şuuru, düşman kuvvetlerinin yüzyıllardır bir türlü yok edemediği Türkiye’nin ruhudur…”