‘Diren üniversite’: İstanbul, Galatasaray, Marmara’nın ardından Koç da ayakta

Kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) akademisyen ihraçlarına yönelik İstanbul’daki üniversitelerde yapılan peşi sıra eylemlere Koç Üniversitesi de katıldı.

Öğrenci, işçi, asistan ve öğretim üyelerinden oluşan Koç Üniversiteliler Dayanışması, “Akademi Biat Etmez” sloganıyla akademideki ihraçları protesto etti.

İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampüsünde altı öğrencinin gözaltına alındığı eylemle eş zamanlı düzenlenen protestoda, tüm üniversitelerdeki direnişlere dayanışma mesajı gönderildi.

Koç Üniversiteliler Dayanışması, yaptıkları basın açıklamasında, “İfade özgürlüğünün olmadığı üniversite, düşüncenin yol edildiği içi boş binalardan ibarettir” dedi. Koç’lular, tasfiye sürecinin 12 Eylül darbesinin üniversitelerde yarattığı tahribatı gölgede bıraktığını belirterek, bu kıyıma karşı dayanışma ve birlikte mücadelenin zorunlu olduğunu söyledi.

En kırmızı ‘Hayır’

Eylem, KHK’yla Kocaeli Üniversitesi’nden ihraç edilen Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu ve araştırma görevlisi Adem Yeşilyurt’un yaptığı açık dersle devam etti.

Hamzaoğlu, dersinde ‘başkanlık sistemi‘ni içeren anayasa referandumuna da değinerek şunları söyledi: “Şu an burada öğrenciler, işçiler, asistanlar ve öğretim üyeleri olarak üniversitenin tüm bileşenleri ile hep birlikte bulunmamız çok değerlidir. Ekim devriminin 100’üncü yılında biz yeniden buradayız. Bu toplumsal hareketi yukarı taşıyacak olanlar bizleriz. Ya biz bu karanlık günleri aydınlatacağız ya da alacakaranlığa dönüşmesine seyirci kalacağız. Bu yüzden sarıyı sevenler en sarı ‘Hayır’ını söylesin, maviyi sevenler en mavi ‘Hayır’ını söylesin, benim gibi kırmızıyı sevenler en kırmızı ‘Hayır’ını söylesin.”

Eylem sırasında, eylemi takip ederek kameraya alan birkaç sivil polis fark edildi. Öğrencilerin, “Bizi burada fişlemelerine izin vererek mi özgür üniversite olacaksınız” diye tepki göstermesi üzerine sivil polisler eylem alanından ayrıldılar.

‘Düşüncenin yok edildiği içi boş binalar’

Koç Üniversiteliler Dayanışması’nın basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “Koç Üniversiteliler Dayanışması’nı oluşturan öğrenciler, işçiler, asistanlar ve hocalar olarak, 2 Nisan 2013’ten bu yana sürdürdüğümüz emek ve özgürlük mücadelemizin birikimiyle, üniversitelere yönelik tüm bu baskılara karşı çıkıyoruz.

Bugüne kadar kazanılmış tüm hakların tepeden bahşedilmediğini, bedeller ödenerek, mücadele edilerek kazanıldığını biliyoruz. 12 Eylül darbesinin üniversitelerde yarattığı tahribatı gölgede bırakan bu kıyım karşısında dayanışmayı ve birlikte mücadeleyi zorunlu görüyoruz.

Üniversitelerdeki hukuk dışı tüm uygulamalara ve akademisyenlerin ihraç edilmesine karşıyız. Bu mücadelede yer alan herkesin yanındayız! Öğrencileri, işçileri, asistanları ve hocaları ile tüm Koç Üniversitelileri ifade özgürlüğünü savunmaya çağırıyoruz!

Dünya çapında başarılı üniversitelere sahip olmanın yolu akademik özgürlükleri korumaktan geçer. İfade özgürlüğünün olmadığı üniversite, düşüncenin yok edildiği içi boş binalardan ibarettir. Koç Üniversiteliler olarak ‘Üniversiteler bizimdir’ diyoruz, mücadeleye devam ediyoruz!”