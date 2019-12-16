Direksiyonda fenalaştı, açık öğretim bürosuna girdi: Bir ölü, iki yaralı

Antalya’da direksiyon başında fenalaşan Ender T.’nin (34) otomobili bariyer ve bir aracın ardından açık öğretim bürosunun kapısına çarptı. Kazada yaralanan üç kişiden açık öğretim bürosu çalışanı Aslı Orak (37), hastanede yaşamını yitirdi.
Diğer yaralıların büronun çalışanı İlknur Çilik (41) ve kaza anında yoldan geçen Mehmet Ogün Ekşi olduğu belirtildi. Çilik ve Ekşi’nin tedavisi sürerken Aslı Orak’ın cenazesi morgdaki işlemlerinin ardından ikindi vakti Antalya’da toprağa verildi.
‘Kent trafiğini tehlikeye sokmak ve alkollü araç kullanmak’ suçlarından işlem yapılan araç sürücüsü Ender T., adliyeye sevk edildi. Muayene sonucunda Ender T.’nin kanında alkol bulunmadığı tespit edildi.