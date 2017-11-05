‘Direksiyona geç’: Kazayı ‘üstlenen’ çalışanın itirafının ardından müdür tutuklandı

Alkollü araç kullanırken bir kişinin ölümüne neden olup sürücü koltuğuna yanındaki çalışanı Soner Ö.’yü oturtan restoran müdürü Selçuk Cömert, çalışanın sorguda durumu anlatmasının ardından teslim oldu.

Sorguda itiraf etti

Habertürk’ten Nihat Uludağ ve Hayati Arıgan’ın haberine göre Unkapanı’nda 30 Ekim sabaha karşı su birikintisine giren bir otomobil bariyerlere çarptı. Aynı yerde, Ramazan Taş yönetimindeki taksi de kazaya karıştı. 31 yaşındaki medikalci Gökhan Akay, arkadaşı olan Taş’ı görünce yardıma koştu.

Reklam

Taş ve üç müşterinin araçtan çıkmasında yardımcı olan Akay, Taksim yönünden hızla gelen Selçuk Cömert yönetimindeki otomobilin kalabalığın arasına dalmasıyla hayatını kaybetti.

Taksici Taş da bacağından yaralandı.

Gözaltına alınan Soner Ö.’nün muayenesinde alkol çıkmadı. Şüpheli, polisin “Şoför sen miydin?” sorusuna “Evet” yanıtı verdi. Ancak polis “Kazada bir kişi öldü, yalan söylüyorsan daha fazla ceza alacaksın” deyince Soner Ö., gerçeği itiraf etti.

‘Direksiyona sen geç’ dedi’

Savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Soner Ö., kazayı şöyle anlattı: “Selçuk ve üç arkadaşımızla geç saatlere kadar eğlendik. Yolda kaza yapan araçlar vardı. Su birikintisi nedeniyle biz de kazaya karıştık. Selçuk ‘Ben alkollüyüm, direksiyona sen geç, zaten maddi hasarlı kaza’ dedi. Ben de polise ‘Aracı ben kullanıyordum’ dedim. Ancak kazada ölen biri olduğunu öğrenince polise her şeyi anlattım.”

Hastanede tedavi gören taksici Ramazan Taş, kazada hayatını kaybeden Gökhan Akay’ın 20 yıllık arkadaşı olduğunu belirterek “Tesadüfen oradan geçiyordu. Yardımımıza koştu ama maalesef bana yardım ederken hayatını kaybetti. Şikâyetçiyim” dedi.

‘Annem ve kardeşime bakacak kimse yoktu’

Bir çocuk babası Akay’ın eşi de kazaya neden olanlardan şikayetçi oldu.

Olayın ardından kayıplara karışan ve gelen itirafla polisin her yerde aramaya başladığı Selçuk Cömert, yaklaşık 30 saat sonra teslim oldu. Kan örneği alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen Cömert, ‘ölüme sebebiyet vermek’ suçundan tutuklandı.

İfadesinde, kaza sırasında alkollü olmadığını öne süren Selçuk Cömert kaçış gerekçesini şöyle anlattı: “Yol kaygandı. Frene bastım ama aracı durduramadım. Annem ve kardeşime bakacak kimse yoktu. Tutuklanırım korkusuyla arkadaşımdan direksiyona oturmasını rica ettim. Arandığımı öğrenince teslim oldum. Vicdan azabı duyuyorum…”