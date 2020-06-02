Direksiyon başındayken vuruldu; yaralı halde yakındaki dinlenme tesisine ulaştı ancak kurtarılamadı

Bursa’da, 54 yaşındaki Hayrullah Çalışmaz direksiyon başındayken aracının içindeki kişi tarafından karnından vuruldu. Yaralı halde dinlenme tesisine kadar sürdüğü otomobilden inip yere yığılan Çalışmaz hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Olay bugün öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Bursa-İzmir Otoyolu’nda meydana geldi. Sürücüsü olduğu otomobilde vurulan ve ağır yaralı olmasına rağmen yakındaki bir dinlenme tesisine ulaşmayı başaran Çalışmaz’a olay yerine giden sağlık ekipleri müdahale etti ancak kurtaramadı.

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Çalışmaz’ın aracıyla kaçan şüphelinin kimliğini tespit eden polis onu yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışmaz’ın tesise ulaştığı ve araçtaki diğer kişinin kaçtığı anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.