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Direksiyon başında mastürbasyon yaptığı öne sürülen şoförün savunması: Görüntüler hızlandırılmış, kaşıyordum 

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Metro Turizm, sosyal medyada paylaşılan bir videoda direksiyon başında mastürbasyon yaptığı öne sürülen şoförün işine son verildiğini duyurdu.


Firma yetkililerinin açıklamasında, söz konusu görüntülerin yaklaşık buçuk ay önce bir yolcu tarafından kendilerine gönderildiği ve incelemeye alındığı belirtildi.

Savunması istenen şoförün mastürbasyon yapmadığını, görüntülerin hızlandırıldığını ve cinsel organını kaşıdığını söylediği aktarılan açıklamada, buna karşın ‘böyle bir görüntü vermemesi gerektiği’ kanaatiyle iş akdinin feshedildiği kaydedildi.

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