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Diplomatik tecride alınan Katar ‘gönül koydu’: Böylesini düşmandan bile görmedik


 

Körfez ülkelerinin diplomatik tecride aldığı Katar, alınan tavrı düşmanların bile göstermeyeceğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Hafta başında Suudi Arabistan öncülüğündeki dört Körfez ülkesi Katar’ı ‘teröre destek olduğu’ gerekçesiyle diplomasi ve ulaşım ablukasına aldığını duyurmuştu. Ablukaya ilk gün Yemen, Maldivler ve Libya, son olarak Ürdün, Moritanya, Cibuti ve Komodor Adaları da katılmıştı.

Türkiye ise taraflara diyalog çağrısında bulunmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Katar’ın suçlanmasına karşı çıkmıştı. Meclis de Katar’a asker gönderilmesini öngören anlaşmayı öne çekip onaylamıştı.

‘Çözüm askeri yollardan gelmez’

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman el Tani, Doha’nın diplomatik çözümden yana olduğunu ve sorunun hiçbir şekilde askeri yollardan çözülemeyeceğini söyledi.

Diğer Körfez ülkeleri tarafından ablukaya alınmasının sebebini “Çünkü başarılıyız ve ilerliyoruz” diye açıklayan el Tani, “Böyle bir düşmanlığı düşman bir ülkeden bile görmedik” dedi.

‘Türkiye bölge güvenliğini sağlamak istiyor’

Katar’ın tecride alınmasının bölgenin istikrarını tehdit ettiğini söyleyen el Tani, askerlerin başka bir yere gönderilmeyeceğini belirterek, Türkiye’nin Katar’a asker gönderme kararının amacının bölge güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi.

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