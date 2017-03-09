Diplomatik pasaport sahibi bazı Türkler İsviçre’ye iltica başvurusu yaptı

Diplomatik pasaporta sahip birçok Türk vatandaşlarının İsviçre’ye siyasi iltica başvurusunda bulunduğu belirtildi.

Reuters’ın Tages-Anzeiger’den aktardığına göre, Türkiye’ye dönüş çağrısı yapılan ve bunu reddeden ikinci derece rütbeli bir Türk diplomat ve ailesinin de siyasi iltica başvurusunda bulunanlar arasında olduğu belirtildi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı ve Bern’deki Türk büyükelçiliği konuyla ilgili açıklama yapmadı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine yönelik iltica başvurularında artış gözlenmişti.