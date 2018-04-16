Dört kişi gözaltında: Hollanda’daki Türk konsolosluğuna saldırı hazırlığı

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Hollanda ve Belçika’da dört kişi, Türkiye’nin Rotterdam başkonsolosluğuna saldırı hazırlığında oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre savcılık açıklamasında, Hollanda’nın Belçika sınırındaki Oudenbosch ve Rozendaal kentleri ile Belçika’nın Anvers kentinde, Fas kökenli dört Hollanda vatandaşına yönelik operasyon düzenlendi.

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Anvers’te gözaltına alınan 39 yaşındaki şüpheli, Hollanda’ya iade edildi.

Şüphelilerin, Türkiye’nin Rotterdam başkonsolosluğuna yönelik saldırı planı, Hollanda İstihbarat Servisi’nin (AIVD) yaptığı telefon dinlemeleri sırasında ortaya çıkarıldı.

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AIVD’nin Rotterdam’daki evinde kalaşnikof ve cephane bulunduğu gerekçesiyle dört yıl hapis cezasına çarptırılan Fas kökenli bir kişiyi dinlemesi sırasında, bu kişilerin Türk konsolosluğuna yönelik saldırıdan söz ettikleri belirlendi.

Polis, Oudenbosch kentinde yaşayan 26-29 yaşlarındaki iki kardeş ile Rozendaal’da yaşayan 37 yaşındaki kişinin evine baskın yaptı. Rozendaal’daki zanlının evinde Hint keneviri yetiştirmek amacıyla kurulan bir uyuşturucu serası bulundu.

Şüpheliler, ‘terör amaçlı eğitim, sosyal medya aracılığıyla terör ve şiddeti yayma’ suçlamasıyla bu hafta hakim karşısına çıkacak.

Reddetmişti

Rotterdam’daki evinde 2017 yılında kalaşnikof ve cephane bulunan Jaouad A., ‘Birçok Türkün inançlı insanlardan oluştuğu’ gerekçesiyle, Rotterdam’daki başkonsolosluk binasına saldırı iddiasını reddetmişti.

Şüpheli, IŞİD’e ait propaganda videolarını meraktan izlediğini savunmuştu.

Savcılık, sekiz yıl hapis cezasına çarptırılmasını istediği Jaouad A.’ya verilen dört yıllık cezayı az bularak temyiz başvurusu yaptı.