Dink’in katili Samast’la ‘poz veren’ polis şefi: Ülkemin menfaatleri için iyi davrandım

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Gazeteci Hrant Dink’in katili Ogün Samast’la birlikte ‘poz veren’ dönemin Samsun Terörle Mücadele Müdürvekili Metin Balta “Ülkemin menfaatleri için Samast’a iyi davrandım” dedi.

Dink cinayetini azmettiren veya cinayetin engellenmesi konusunda ihmali bulunan kamu görevlilerinin yargılandığı 30’u tutuklu 86 sanığın yargılandığı davaya bugün devam edildi.

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‘Ogün’le güzel, sıcak ortamda konuşun’

Yaklaşık 10 ay önce meslekten ihraç edilen tutuklu sanık Balta, Samast’ın fotoğrafının çekildiği yerin hem avukat görüşme odası hem de çay ocağı olarak kullanıldığını söyledi: “18 yaş altı olduğu için nezarete değil oraya koyduk. İl Emniyet müdürümüz konuşturmak için iyi polis kötü polis oynayın dedi. Vali ve Başsavcı talimat vererek ‘Ogün’le güzel, sıcak ortamda konuşun. Güzelce anlattırın ve konuşmaları kayıt altına alın’ dediler. O gün orada olanlardan sayın savcı ve sayın vali de olmak üzere herkesin haberi var. Ama yargılamaya gelince en altta ben kaldım. Asker de kendi kamerası ve makinasıyla görüntü aldı. Ülkemin menfaatleri için Samast’a iyi davrandım 10 yıldır bunun cezasını çekiyorum.”

‘İstihbarat da iki kamerayla görüntü aldı’

“Jandarma hem fotoğraf hem görüntü çekmiş, ben sadece fotoğraf çektim” diyen sanık Balta, “Fakat Fikri Yalman ve ekibi kendi ekipmanlarıyla görüntü çekti. İki kamera çalıştırıp görüntü alan istihbarat suçlu sayılmazken görüntü alan jandarmayla fotoğraf çeken ben yargılanıyoruz. Fotoğraflar benim bilgim dışında paylaşılmış olabilir çünkü fotoğrafların olduğu bilgisayarı en az 10-15 kişi kullanıyordu” ifadelerini kullandı.

‘Ben bilmem, şube müdürü bilir’

O dönemde Samsun İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’nde emniyet amiri olan ve Samast’ın Türk bayrağı önünde fotoğrafının çekilmesi için talimat verdiği öne sürülen tutuklu sanık Ahmet Çetiner ise “Katilin fotoğrafının çekilmesi emrini ben vermedim. Kimin çektirdiği konusumda bilgim yok, şube müdürü bilir. Fotoğrafı gazetecilerle ben paylaşmadım” dedi.