Diken

Yaramazlara biraz batar!

Dink hala o kaldırımda

Share1
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 1

Gazeteci Hrant Dink, hala aydınlatılmayan bir suikastla öldürülüşünün 11’inci yılında, vurulduğu yerde, Agos gazetesinin eski binası önünde anıldı. (Fotoğraf: Reuters / Murad Sezer)


Share1
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 1

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...