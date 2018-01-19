Dink hala o kaldırımda

Gazeteci Hrant Dink, hala aydınlatılmayan bir suikastla öldürülüşünün 11’inci yılında, vurulduğu yerde, Agos gazetesinin eski binası önünde anıldı. (Fotoğraf: Reuters / Murad Sezer)
Yaramazlara biraz batar!
Gazeteci Hrant Dink, hala aydınlatılmayan bir suikastla öldürülüşünün 11’inci yılında, vurulduğu yerde, Agos gazetesinin eski binası önünde anıldı. (Fotoğraf: Reuters / Murad Sezer)
PYD’ye yönelik Afrin harekatının kısa sürede başlaması beklenirken bugün Hatay’da 40 top atışı yapıldı.
Darbe girişimi sırasında TRT ve Digiturk binalarının işgaline ilişkin davada 23 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 35 sanığa da müebbet hapis cezası verildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD’nin Suriye’deki tutumuna karşı irade gösterilmesi gerektiğini belirterek “Yüreğiniz yetiyorsa İncirlik’i kapatın” dedi.
Türkiye’nin Afrin operasyonu öncesi Rus askerlerinin bölgeden çekildikleri iddiası yalanlandı.
RTÜK’ün ATV’ye 1 milyon liralık idari para cezasını, kanalın bağlı bulunduğu Turkuvaz Medya’nın avukatlarından toplantının başlamasından iki saat önce gelen faks üzerine vermekten vazgeçtiği öne sürüldü.