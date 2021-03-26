Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Dink davası’nda karar: 13 firarinin dosyası ayrıldı, Cerrah’ın davası düştü, Gün’e hapis

Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinde sorumluluğu bulunduğu iddia edilen 76 kamu görevlisinin yargılandığı davada karar açıklandı.

Fotoğraf: DHA

Çağlayan adliyesindeki İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın karar duruşması bugün yapıldı. 

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Mahkeme, Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler Ekrem Dumanlı ve Adem Yavuz Arslan dahil 13 firari sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi.

Gazeteci Ercan Gün’e ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

Dosyaları düştü

Eski İstanbul emniyet müdürü Celalettin Cerrah ve Sabri Uzun hakkındaki dava, zaman aşımı nedeniyle düştü.

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Eski Trabzon emniyet müdürü Reşat Altay, ‘ihmal nedeniyle adam öldürmek’ ve ‘resmi belgeyi yok etme’ suçlarından beraat etti. ‘Görevi ihmal’den ise zaman aşımı nedeniyle dosyası düştü.

Eski polis memuru Muhittin Zenit’e üç suçtan beraat verilirken, ‘görevi ihmal’ suçu zaman aşımına uğradı.

Eski İstanbul Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli astsubay Yavuz Karakaya’ya ‘anayasayı ihlal’den müebbet, ‘kasten öldürmeye yardım’dan suçundan 12 yıl buçuk yıl verildi.

Eski müdürlere müebbet

Eski emniyet müdürü Ramazan Akyürek’e ‘tasarlayarak kasten adam öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi. Akyürek, ‘resmi belgeyi yok etmek’ suçundan ise beş yıl yedi ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ali Fuat Yılmazer’e de ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘resmi belgeyi yok etmek’ suçundan ise dört yıl altı ay hapis verildi.

Eski Trabzon jandarma alay komutanı Ali Öz’e 28 yıl hapis cezası verildi.

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