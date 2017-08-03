Dink davasında dört tahliye: Samast’ın beyanları çelişkili, itibar edilemez

Gazeteci Hrant Dink’in katledilmesiyle ilgili yürütülen 85 sanıklı davada, dört kişi tahliye edildi.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Kanal 24 tarafından servis edilen görüntülerde, Samast yanında birkaç kişiyle birlikte Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nin çay ocağında görülüyordu.

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Dink cinayetinin ardından çıkan ilk görüntülerde de Samast’ın elinde bayrakla fotoğraflarının bulunması tartışma yaratmıştı.

‘İyi bir gazeteci olduğum için buradayım’

İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi’nde öğleden sonra görülen duruşmada, gazeteci Ercan Gün tahliye talebinde bulundu.

Gün, “24 yıllık gazetecilik hayatımda binlerce haber yaptım. Yaptığım en değerli haberlerden biriydi. Bu kadar vahim bir konunun aydınlatılması katkıda bulunmak açısından önemliydi. Ekrem Dumanlı veya herhangi bir insan bana bu görüntüyü getirse yine yayınlarım. Usame bin Laden tarafından gelse yine yayınlarım. FETÖ bu görüntüleri çekip yollasa ben yine yayınlarım. Tanımadığım polis şefi yoktur. İyi bir gazeteci olduğum için buradayım. Tek hatam o haberi yaptıktan sonra bir daha bu dosyaya bakmadım. Bir gün boyunca Hülya Avşar’ın görüntüsünün peşinde koştuğumu hatırlıyorum. Mesleğime, aileme ve çocuğuma dönmek istiyorum” dedi.

Mahkeme ara kararında, dönemin Samsun İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Atilla Güçlüoğlu, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Şube Müdürü Yüzbaşı Murat Bayrak, Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde astsubay olan sanık Birol Ustaoğlu ve Samsun İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme biriminde astsubay olan Yüksel Avan’ın tahliyelerine karar verdi.

Heyet, dört sanık hakkındaki tahliye gerekçesini şöyle sıraladı:

“*Sanıkların FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen sanık gazeteci Muhammer Ay ile iltisaklı oldukları belirtilmesine rağmen Ay’ın tutuksuz oluşu,

* Sanıkların mensubu oldukları Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) halen ihraç edilmemeleri dolayısıyla FETÖ ile bağlantılı olmadıklarının aşikar olduğu,

* Sanık Murat Bayrak’ın çektiği görüntülerin Ogün Samast’ın emniyetteki görüntüleri olduğu, cinayet öncesine ait olmadığı, bu hususun diğer sanıklarca da doğrulandığı,

* Ogün Samast’ın beyanlarının çelişkili olduğundan itibar edilemeyeceği,

* Sanık Birol Ustaoğlu’nun rütbesi gözetildiğinde sözkonusu bayraklı fotoğrafın çekilmesine resen karar veremeyeceği, üst rütbeli kişilerce kendilerine talimat verildiğinin anlaşıldığı ve sorgularının tamamlanmış olması.”

Duruşma, 2-3-5 ve 6 Ekim tarihlerine bırakıldı.