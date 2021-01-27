‘Dink davası’ sanığı gazeteci Gün: Şimdi ben güvercin tedirginliğinde bekliyorum

CANAN COŞKUN

Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink davasında sanık kamu görevlilerinin esas hakkındaki savunmalarına devam edildi. Mahkemenin geçtiğimiz duruşmada hakkında ev hapsi kararı verdiği dönemin Trabzon Jandarma Alay Komutanı Ali Öz duruşma salonundaki tek sanıktı.

Avukatsız savunma, dosyayı bilmeyen avukat…

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan 126’ncı duruşmanın başında mahkeme başkanı Akın Gürlek, önceki duruşmalarda avukatsız olarak esas hakkındaki savunmalarını aldığı sanıkların avukatlarına söz hakkı verdi. Bu sanıklardan İstihbarat Daire Başkanlığı çalışanı Osman Gülbel’in avukatı, dosyaya yeni atandığını o yüzden konuya hakim olmadığını söyledi.

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Jandarma Genel Komutanlığı fotoğraf istedi

İki avukatın beyanda bulunmasından sonra Samsun jandarma görevlisi Yüksel Avan savunma yaptı. Avan, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tetikçi Ogün Samast’ın Samsun otogarında yakalandığı akşam amiri olan sanık Atilla Güçlüoğlu’nun talimatıyla ekibiyle birlikte otogara gittiğini söyleyen Avan, otogara vardıklarında Samast’ın yakalandığını anlatarak savcının talimatıyla Samast’ın fotoğrafını çektiğini, parmak izini, silahını ve bayrağını delil poşetine koyduğunu belirtti.

Otogarda işi bittikten sonra yine amirinin talimatıyla Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne gittiğini aktaran Avan, orada dava sanıklarından Birol Ustaoğlu’nun kendilerine Samast’ın ifadesi alınırken görüntü de çekileceğini bu yüzden kendilerine ihtiyaç duyulabileceğini söylediğini belirtti. Samast’ın elinde fotoğraf varken çekilen fotoğrafların Jandarma Genel Komutanlığı’nın talimatıyla yakalandığını belgelemek, jandarmanın çalışmasını göstermek için çekildiğini söyledi. Avan, bu görüntüleri hiçbir basın kuruluşuyla paylaşmadıklarını savundu.

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‘Bu kadar savunma yeter’

Avan’dan sonra İstanbul Jandarma İstihbarat görevlisi Yavuz Karakaya savunma yaptı. SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan Karakaya, savunmasının büyük bir kısmında başında ankesörlü ardışık arama suçlamasıyla ilgili ‘FETÖ’ suçlamasına cevap verdi.

Bu durum karşısında mahkeme başkanı Akın Gürlek, “Ardışık arama suçlaması için bu kadar savunma yeter” dedi. Savunmasına devam eden Karakaya, “Bu davada yargılandığım için lekelendim. Darbe davasında da yargılandığım için suçlu haline getirildim” diye konuştu.

Karakaya da Dink’in evinin, yayınevinin ve cinayet günü olay gerçekleşmeden önce takipte olduklarıyla ilgili suçlamaya yanıt verdi. Telefonun Bakırköy’de jandarmaya ait bir binaya gittiği için orada sinyal verdiğini söyleyen Karakaya, o binaya giden başka sıralı amirleri de olduğunu, kendi dışında oraya giden herkesin tahliye olduğunu belirtti.

Haber görüntüleri izletildi

Karakaya’dan sonra gazeteci Ercan Gün esas hakkındaki savunmasını yaptı. Gün, Samast’ın elinde bayrak tuttuğu görüntüleri yayınladığı için bu dosyada Ağustos 2016’dan bu yana tutuklu bulunuyor.

Gün, sözlerine “Burada yargılanan ben değilim, fikir hürriyeti yargılanıyor” diyerek başladı.

Dört buçuk yıldır tutuklu bulunmasına karşın adalete olan inancını yitirmediğini söyleyen Gün, Kasım 2006’da Zaman gazetesinde çalışmasının karşılığını alamadığı için FOX TV’de emniyet muhabiri olarak çalışmaya başladığını belirtti.

İddianamede ve esas hakkındaki mütalaada, Gün’ün, görüntülerin Samsun jandarmasında çekildiği algısı yaratarak jandarmayı yıpratmaya çalıştığı iddia edilmişti.

Gün, bu suçlamayla ilgili “Maksat jandarmayı yıpratmak olsaydı, jandarma karakolunun önünde de çekim yapardık. Yalnızca valilik ve otogar önünde çekim yaptık” dedi.

Duruşmada Ercan Gün’ün 14 yıl önce hazırladığı haberin videosu izletildi. Mahkeme başkanı Akın Gürlek videonun bitmesinden sonra Gün’e, “Bu ne” diye sordu.

Gün “Bu haberde gazetecilik faaliyetlerinin dışında bir şey yoktur” dedi ve şunu ekledi: “Rahmetli Hrant Dink, bir meslektaşının sanık sandalyesine oturtulmasına ne derdi acaba? Şimdi güvercin tedirginliğiyle ben bekliyorum. Söz konusu habere Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ‘yılın haberi ödülü’nü editoryal hataya rağmen vermiştir. Çünkü sadece haber değeri içermektedir.”

Sonraki duruşma 1 Şubat’ta

Gün ve avukatlarının beyanlarının tamamlanmasından sonra mahkeme başkanı Gürlek, duruşmaya 1 Şubat’ta devam edileceğini söyledi.

Bu duruşmada dönemin İstihbarat C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, eski Trabzon Emniyet müdürü ve İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, İstanbul Jandarma İstihbarat görevlisi Muharrem Demirkale ve Samsun emniyet görevlisi Yüksel Avan esas hakkındaki savunmasını yapacak.