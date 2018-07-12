Dink davası: Dönemin Trabzon jandarma komutanı ve istihbarat müdürüne tahliye

Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada dönemin Trabzon Jandarma alay komutanı Ali Öz ve Trabzon Jandarma İstihbarat Şube müdürü Metin Yıldız’ın tahliyesine karar verildi.

Agos’un haberine göre, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında, dönemin İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube’de polis memuru olarak görev yapan Bahadır Tekin tanık olarak dinlendi.

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Tekin, cinayetten önce, TrabzonEmniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube’den Dink’in öldürüleceğine dair gelen yazıyla ilgili tahkikat yapan polis memurlarından.

Tekin, şunları söyledi: ”C Şube yani Aşırı Dini Faaliyetler bölümünde polis memuru olarak görev yaptım. Benim görevim tahkikat yapmaktır. Tahkikat yapar, rapor hazırlarız. O gün masa amirim, bir ekmek fırını tahkikatı görevi verdi. Ekip ekip arkadaşımla beraber adreste geçen yere gittik. Adresteki yerde fırın yoktu. Çevrede araştırma yaptık. İki tane fırın tespit ettik. Bize Osman Hayal’in araştırılması istendi. Ben gelen yazıyı görmedi. Yazıyı masa amiri Volkan Altunbulak görür. Biz evrak görmeyiz. Bize sadece Osman Hayal dediler. Konuyu anlatmadılar. Bizim numara sorgulama yetkimiz yok. Sorgulamaları masa amirleri yapar.”

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Tekin, Hrant Dink’in adını o dönem basından duyduğunu söyledi.

‘Gideceğimiz yer fırındı’

Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan, Tekin’in Sarıgazi’de Osman Hayal’i araştırdıklarını söylediği gün içinde, telefon sinyal bilglerinin söyledikleriyle uyuşmadığına dikkat çekti. Horasan, “Bu evrak doğru mu?” diye sordu.

Tekin, ”Gideceğimiz yer fırındı. Sabah erken çalıştıkları için erken gitmemiz gerektiğine karar verdik. Sabah erken saatlerde gidip takip faaliyetinde bulunduk. Telefon görüşmesi yapmadığımız için sinyal bilgisi çıkmamıştır” dedi.

Dink ailesi avukatı, Tekin’e sabah saatlerinde sinyal bilgilerinin olduğunu ve sinyal bilgisinin söylediği gibi Sarıgazi’de olmadığını, beraber gittiği Özcan Özkan’ın da sinyal bilgilerinin Anadolu yakasında olmadığını gösterdiğini söyledi. Bakırcıoğlu Tekin’e gerçeği söylemesi gerektiğini hatırlattı. Tekin, evrakın gerçek olduğunu söyledi.

Savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti ara kararında, dönemin Trabzon Jandarma alay komutanı Ali Öz ve Trabzon Jandarma İstihbarat Şube müdürü Metin Yıldız’ın tahliyesine karar verdi. Öz hakkında ev hapsine, Yıldız hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

Duruşma, 24-25 ve 27-28 Eylül tarihine ertelendi.