Dink ailesi: Tehdit mesajı gönderenlerin ilişkileri ve irtibatları incelensin

CANAN COŞKUN

Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu, Hrant Dink Vakfı, Rakel Dink ve avukatlara e-postayla gönderilen ölüm tehdidiyle ilgili şüphelilerin ilişkilerinin ve irtibatlarının incelenmesini talep etti.

Fotoğraf: Twitter

Hrant Dink Vakfı, 27 ve 28 Mayıs’ta kendilerine yollanan e-postalarla Rakel Dink ve avukatlarının “Bir gece ansızın gelebiliriz” denerek tehdit edildiğini duyurmuştu. 29 Mayıs’ta, kamuoyuyla paylaşılan bu duyurudan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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Soruşturma kapsamında şüpheli H.A. Konya’da yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul’a getirildi. H.A., 31 Mayıs’ta ‘tehdit’ suçlamasıyla tutuklandı. Saban gazetesinin haberine göre H.A.’nın hedef aldığı avukat Fethiye Çetin’di. Hrant Dink Vakfı’na 30 Mayıs’ta ikinci tehdit mesajını gönderen şüpheli E.B. de dün İstanbul’da gözaltına alındı.

Herhangi bir örgütle ilişkileri var mı?

Dink ailesinin avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne olayla ilgili dilekçe sundu. Bakırcıoğlu, her iki şüphelinin de eylemi bir örgütün faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin soruşturulmasını talep etti. Bakırcıoğlu, şüphelilerin ilişkileri ve irtibatlarının da incelenmesini istedi.