‘Dinimizde putperestlik yoktur’ diye bağıran şahıs Atatürk heykeli saldırdı

Şanlıurfa’da elindeki tahrayla Atatürk heykeline saldıran kişi gözaltına alındı.

Siverek ilçesinde seyyar satıcı Mehmet Malbora, bugün öğle saatlerinde resmi törenlerin de yapıldığı Cumhuriyet Meydanı’na gelerek heykele rastgele vurma başladı.

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Bu sırada sarıklı, sakallı ve poturlu saldırganın “Dinimizde putperestlik yoktur. Putperestliğe sahip çıkanlar peygamberin soyundan mıdır?” diye bağırdığı duyuldu.

Bazı kişiler saldırgana müdahale ederken, yakındaki Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri bölgeye gelerek Malbora’yı heykelden indirdi.

Saldırgan ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Polis ekipleri, ‘müsamahalı’ bir biçimde gözaltına aldıkları saldırganı emniyete götürdü.