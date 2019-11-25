Dini nikahlı eşini öldüren kadın: Ben öldürmesem o öldürecekti

Uyuyan dini nikahlı eşi Hasan Özbek’i baltayla öldüren Fazilet Azimi, çıktığı mahkemede ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Azimi ifadesinde “Ben kocamı öldürmek istememiştim. Ben öldürmesem, o öldürecekti” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Polise verdiği ilk ifadede Fazilet Azimi, Özbek için “11 yıldır kahrını çekiyorum” demişti.

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‘Beni defalarca öldürmeye çalışmıştı’

Tercümanı aracılığıyla konuşan Azimi, emniyette verdiği ifadelerinin geçerli olduğunu belirterek, ifadesine şöyle başladı: “Ben maktulü öldürmek istememiştim. Ben sadece başına balta ile vurdum ancak bunu yaparken öldürme niyetim yoktu. Zaten başına vurduktan sonra da ben yardım istedim. Ölmesini istemedim. Ona daha önce anlaşamadığımızı, ayrılmamız gerektiğini söylemiştim. O da bunu kabul etmemişti. Beni dövüyordu. Biz 11 yıldır imam nikahlı olarak evliydik fakat son iki yıldır ayrıyız. Bu süreçlerde beni defalarca öldürmeye çalışmıştı. Olaydan 25 gün önce beni dövdü, eğer abisi gelmeseydi beni öldürecekti. Ben de bir gün beni kesinlikle öldüreceğini anladığım için kendisini daha öncesinde benim öldürmemin doğru olacağına inandım. O günden sonra artık aklımda onu öldürme fikri yerleşmişti.”

‘Öldürmek değil ama kurtulmak istedim’

Olaydan üç gün önce hasta olduğunu ve maktul Hasan Özbek’in kendisine saldırdığını iddia eden Azimi, şöyle devam etti: “Bana zorla sahip olmaya çalıştı, ben de istemedim. Üstüme geldi, onun herhangi bir silahı yoktu ama bende şiş vardı. Sonrasında vazgeçti, bu olaydan sonra ‘Bu adamla bir arada yaşamam mümkün değil’ diye düşündüm. Yoksa bu adam beni öldürürdü, kendisini öldürmek istemedim. Ancak kurtulmak istedim.”

Azimi, vurduktan sonra Özbek’in başının kanadığını görünce, komşuya gidip haber verdiğini ve yardım istediğini sözlerine ekledi.

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Soruşturma evrakını inceleyen mahkeme ‘kasten öldürme’ suçundan sanığın tutuklanmasına karar verdi.