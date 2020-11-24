Dini nikahlı eşine işkence yapan erkeğe 34 yıla kadar hapis istemi

Şanlıurfa’da dini nikahlı eşine işkence yaparak ağır yaralayan erkeğe, 34 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Eyyübiye ilçesinde eşinin işkence yaptığı Suriye uyruklu Mırvet N., 7 Ekim’de kurtarılmış, 28 yaşındaki İlyas Arık ise gözaltına alınmıştı.

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Kadının, evin çatısındaki barakaya ellerinden zincirlendiği, sopayla dövülüp, kerpetenle tırnakları çekildiği ortaya çıkmıştı.

Tutuklu Arık’a ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs, cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından ceza istenen iddianame, asliye ceza mahkemesinde kabul edildi.

Evden kaçınca bebeğiyle tehdit edilmiş

İddianamede, zincir, tornavida, pense, anahtar ve sopalar ‘silah’ olarak kabul edildi. Kadının, olaydan 15 gün önce, birlikte yaşadığı kişinin kendisini darp ettiği gerekçesiyle iş arkadaşının evine giderek orada kalmaya başladığı, sanığın 40 günlük bebeklerini kendisine günlerce göstermemesi üzerine evine döndüğü belirtildi.

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Telefonda övünmüş

İddianamede, Arık’ın şiddet uyguladığı kadının evden ayrıldığı sırada yanına sığındığı iş arkadaşını ve patronunu cep telefonuyla görüntülü arayarak, “Bakın ben bu kadını dövüp ne hale getirdim” dediği belirtildi.

Polis gelirken kaçmış

İddianamede ayrıca, tanık olarak dinlenen iş arkadaşı ve patronun, telefonun ekran görüntüsünü alıp polise ihbarda bulunduğu, ihbar edildiğini anlayan Arık’ın polis ekipleri eve gitmeden kadını zincirlerini sökerek sokağa attığı, ardından da kaçtığı kaydedildi.

İddianamede, kadının vücudundaki darp izlerinin yaşamını tehlikeye sokacak derecede olduğu, basit tıbbi müdahalelerle tedavi edilemeyeceği ve müştekinin çok sayıda kemiğinin kırık olduğu belirtildi.

Hastanede tedavisi tamamlanan Mırvet N. ile kız bebeği, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.