Dine aykırı diye Harry Potter serisini yaktılar

Polonya’nın kuzeyindeki Katolik papazlar, ‘günah’ olduğuna inandıkları kitapları ve Hindu sembollerini yaktı. Yakılan kitaplar arasında Hogwarts Büyücülük ve Cadılık Okulu’nda yaşananları konu alan Harry Potter serisi de yer alıyor.

Fotoğraf: Facebook

Heaven Foundation adlı Katolik grup, Koszalin kentinde onlarca kitap ve nesneyi yakarken çekilen fotoğrafları Facebook’ta paylaştı. Paylaşımda, kitapların içeriğinin kutsal değerlere neden aykırı olduğu İncil’den alıntılarla açıklandı.

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Kitapların yakıldığı SMS aracılığıyla da üye olan ‘dindarlar’a duyuruldu ve Hıristiyanlar’ın büyünün kitapların odak noktası olmasından rahatsız olduğu vurgulandı.

Ancak, kitap yakılmasına çok sayıda kişi tepki gösterdi. Bir kişi Alman şair Heinrich Heine’den alıntı yaparak, “Kitapların yakıldığı yerde bir gün insanlar da yakılır” yazdı.

Britanyalı yazar JK Rowling’in sinemaya da uyarlanan Harry Potter serisi dünyada 500 milyonu aşkın sattı.