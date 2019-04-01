Diken

Yaramazlara biraz batar!

Dine aykırı diye Harry Potter serisini yaktılar

Polonya’nın kuzeyindeki Katolik papazlar, ‘günah’ olduğuna inandıkları kitapları ve Hindu sembollerini yaktı. Yakılan kitaplar arasında Hogwarts Büyücülük ve Cadılık Okulu’nda yaşananları konu alan Harry Potter serisi de yer alıyor.

Fotoğraf: Facebook

Heaven Foundation adlı Katolik grup, Koszalin kentinde onlarca kitap ve nesneyi yakarken çekilen fotoğrafları Facebook’ta paylaştı. Paylaşımda, kitapların içeriğinin kutsal değerlere neden aykırı olduğu İncil’den alıntılarla açıklandı.

Reklam

Kitapların yakıldığı SMS aracılığıyla da üye olan ‘dindarlar’a duyuruldu ve Hıristiyanlar’ın büyünün kitapların odak noktası olmasından rahatsız olduğu vurgulandı.

Ancak, kitap yakılmasına çok sayıda kişi tepki gösterdi. Bir kişi Alman şair Heinrich Heine’den alıntı yaparak, “Kitapların yakıldığı yerde bir gün insanlar da yakılır” yazdı.

Britanyalı yazar JK Rowling’in sinemaya da uyarlanan Harry Potter serisi dünyada 500 milyonu aşkın sattı.

Reklam

SON HABERLER

İstanbul’da Ekrem İmamoğlu önde

İstanbul’da oyların yüzde 11.1’i sayıldı. Buna göre ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım yüzde 52.48 ile birinci, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 44.79 ile ikinci sırada.

İzmir’de CHP’li Soyer kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır İzmir’de oyların yüzde 99.79’u sayıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Tunç Soyer yüzde 58.02 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Nihat Zeybekci yüzde 38.62 ile ikinci sırada.

Antalya’da CHP’li Böcek kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır Antalya’da sandıkların yüzde 99.56’sı açıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Muhittin Böcek yüzde 50.63 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Menderes Türel yüzde 46.27 ile ikinci sırada.

AKP ve MHP’nin ittifak yapmadığı 27 ilden dokuzunu MHP kazandı

AKP ve MHP’nin ittifak çatısında seçime girmediği 27 ilden dokuzunu MHP aldı. BBC Türkçe’nin derlemesine göre 2009 yerel seçiminden bu yana her seçimde AKP’nin açık ara birinci geldiği Bayburt’ta AKP bu kez açık ara farkla ikinci parti oldu. MHP’nin adayı Hükmü Pekmezci yüzde 56,49’la birinci gelirken, AKP’nin adayı Fatih Yumak yüzde 35,75 ile ikinci sırada […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...