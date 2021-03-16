‘Dinamik denetim’ bilançosu: İstanbul’da 3 bin 609 kişiye para cezası, 53 işletmeye faaliyet durdurma

İstanbul’da ‘dinamik denetimler’ kapsamında yapılan denetlemeler sırasında 3 bin 609 kişiye ceza verildi.
‘Yeni normalleşme’ ve ‘yerinde karar’ döneminin mart ayında başlamasıyla, İçişleri Bakanlığı da denetimleri sıklaştırmıştı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın verdiği bilgiye göre 4 Mart’tan beri 1 milyon denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde para cezası oranı yüzde 0.3’te kaldı.
Ayrıca, 3 bin 159 işletme uyarılırken, 53’ünün faaliyeti durduruldu.
Öte yandan İçişleri Bakanlığı, tüm valiliklere bugün yeni bir genelge gönderdi. Genelgeye göre yarın ülke genelinde 300 bin personelin katılımıyla denetim yapılacak.