‘Dinamik denetim’ bilançosu: İstanbul’da 3 bin 609 kişiye para cezası, 53 işletmeye faaliyet durdurma

İstanbul’da ‘dinamik denetimler’ kapsamında yapılan denetlemeler sırasında 3 bin 609 kişiye ceza verildi.

Fotoğraf: AA

‘Yeni normalleşme’ ve ‘yerinde karar’ döneminin mart ayında başlamasıyla, İçişleri Bakanlığı da denetimleri sıklaştırmıştı.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın verdiği bilgiye göre 4 Mart’tan beri 1 milyon denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde para cezası oranı yüzde 0.3’te kaldı.

Ayrıca, 3 bin 159 işletme uyarılırken, 53’ünün faaliyeti durduruldu.

Kıymetli hemşehrilerim,



4 Mart'tan beri devam eden #DinamikDenetlemeler’de;



📍998.671 denetimden sadece 3609 kişiye (%0.3) para cezası verildi.

📍3159 işletme uyarıldı.

📍53 işletmenin faaliyeti durduruldu.



💙Sözümüz gönülden gönüle.

✅Tedbirler #İstanbul için, sağlığımız için pic.twitter.com/I6J6X9mKfA — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 16, 2021

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, tüm valiliklere bugün yeni bir genelge gönderdi. Genelgeye göre yarın ülke genelinde 300 bin personelin katılımıyla denetim yapılacak.