Din dersinin müfredat taslağı: Atatürk’ün adı ve ilgili tüm bölümler çıkarıldı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıkladığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin yeni ilköğretim ve lise müfredatının taslağında, Atatürk’e ilişkin tüm bölümler ve Atatürk’ün adı çıkarıldı.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre, ilköğretim din dersi programından Atatürkçülükle ilgili bütün konuların yanı sıra, ‘Atatürk’ün din ve vicdan hürriyetine verdiği önem’, ‘Din ve vicdan hürriyetinin Cumhuriyet yönetimiyle güvence altına alınması’ bölümleri de çıkarıldı.

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Lise müfredatından da, ‘Laiklik ve Din’, ‘Atatürk ve Din’, ‘Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi Din Hizmetleri’, ‘Atatürk ve Din Öğretimi’ üniteleri her sınıf düzeyinden çıkarıldı.

Alevilik inanç değil ‘yorum’

Yeni müfredatta, Alevilik konularını uluslararası mahkeme kararlarıyla zorunlu olarak artıran MEB, Aleviliği inanç değil ‘yorum’ olarak değerlendirdi ve cemevini yine ibadethane olarak tanımlamadı.

Alevilik ve Bektaşilik konusu yedinci ve 12’inci sınıflarda, ‘İslam düşüncesinde yorumlar’ ünitesinde ‘Tasavvufi yorumlar’ başlığı altında Yesevilik, Nakşibendilik’le birlikte anlatılacak.

Laiklik daraltıldı

Laiklikle ilgili bölümler de yeni müfredatta daraltıldı.

Eski programda yedinci sınıftan itibaren ‘Laiklik, Din ve Vicdan Özgürlüğünün Garantisidir’ ünitesiyle başlayarak laikliğin esaslarını anlatan MEB, yeni müfredatta sadece ‘Haklar ve Özgürlükler’ ünitesinin altında ‘Din ve vicdan özgürlüğü’ konusundan ayırarak laikliğe yer verdi.

‘Cihat ‘ibadet”

Cihat kavramı da yeni din dersi programında ‘ibadet’ olarak yer aldı.

İmam hatip okulları ve seçmeli din derslerinde yedinci sınıftan itibaren cihat kavramını anlatmaya hazırlanan MEB, yeni programla bu kavramı altıncı sınıftan başlayarak zorunlu olarak öğretecek.

‘Türkiye bu deli gömleğine sığmaz’

İlkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise düzeyinde 24, imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesi düzeyinde 10 olmak üzere yenilenen toplam 51 ayrı; sınıflar esas alındığında 176 yeni müfredattan evrim teorisinin çıkarılması ve Atatürk’e daha az yer verilmesi tepki çekmişti.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni müfredatta yer alan ‘cihat’ kavramına gelen eleştirilere “Rahatsızlık duymayın, dinimizde var” diye yanıt vermişti.

‘Cihatçı değerler eğitimi’nin yerleştirilmeye çalışıldığını savunan CHP, Türkiye’nin ‘yobazca bir anlayış’a teslim edildiğini belirterek yeni müfredata tepki göstermişti: “Bu müfredat Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatı olamaz. Gayri milli bir bakanlığın gayri milli müfredatı olur. Gayri milli bakanlık olduğunu tescil etmiştir. Türkiye bu deli gömleğine sığmaz.”