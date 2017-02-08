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Yaramazlara biraz batar!

Din dersine AİHM makyajı: İslam’ı sahiplenen ifadeler çıkarılıyor

 

Milli eğitim bakanlığının tartışmalara yol açan yeni müfredatında din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin içeriği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) tespitine göre değiştirilecek.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Habertürk’ten Lütfi Erdoğan’ın haberine göre Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, zorunlu ders olarak okutulan din kültürü ve ahlak bilgisi hakkında bakanlar kurulunda yaptığı sunumda, ders içeriğinde ‘dinimiz’ yerine ‘İslam dini,’ ‘peygamberimiz’ yerine ‘Hz. Muhammed,’ ‘inancımız’ yerine ‘İslam inancı’ ifadeleri kullanılacağını söyledi.

Bu değişikliğin gerekçesi ise AİHM’in ‘çoğunluğun inandığı din de olsa devletin bir dini sahiplenir şekilde ders vermesinin inanç özgürlüğüne aykırı olduğu’ tespiti. Buna göre dersin içeriği dışişleri bakanlığının hukuk müşavirleri ve uluslararası hukuk uzmanları tarafından gözden geçirilerek, ‘bir dinini sahiplenilmesi’ anlamına gelen ifadeler çıkarıldı.

Öte yandan mevcut müfredatta ‘İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar’ ünitesinde yer alan Alevilik-Bektaşilik konusunun kapsamının genişletileceği ve müfredatın geliştirilmesi için Alevi dedeleriyle ortak bir komisyon oluşturulduğu belirtildi.

AİHM ne diyor?

AİHM bugüne kadar verdiği kararlarda, zorunlu din dersinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni ihlal ettiğini, isteyen öğrencilerin de bu derslerden muaf tutulması gerektiğine hükmetmişti.

Zorunlu din dersinin müfredatı hazırlanırken kriterlerden biri AİHM kararları olacak

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