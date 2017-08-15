Din dersinden Alevilere: ABD’nin ‘dini özgürlükler raporu’nda Türkiye’ye salvolar

ABD’nin geçen yıla ilişkin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu’nda Türkiye’ye birçok eleştiri yöneltildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Demokrasi, İnsan Hakları ve Emek Bürosu’nun hazırladığı raporda darbe girişiminin ardından başlayan tutuklama ve ihraç furyasıyla birlikte Hristiyan gruplarla ilintili kişilerin de gözaltına alınma ve oturma izni alamama gibi sorunlar yaşadığı belirtildi.

Reklam

Raporda, Türkiye’nin azınlıkların haklarını kısıtladığı ifade edilen raporda, Sünni olmayan Müslümanların, gayrimüslimlere verilen yasal haklara ve dini özgürlüklere sahip olmadığı savunuldu.

Raporda şunlar kaydedildi: “Hükümet, Alevi Müslümanlığa, İslam’a aykırı bir mezhep muamelesi yapmaya devam ediyor. Alevi ibadethaneleri tanınmıyor, Alevilik propagandası yapan yayınlar engelleniyor.”

Söylem uyarısı

Raporda geçen yıl Protestan, Katolik ve Alevi ibadethanelerinin bazı aşırıcı grupların saldırısına uğradığı belirtilerek, darbe girişimi sonrası çeşitli medya organlarında Alevi ve Yahudi karşıtı yayınların arttığı kaydedildi.

Din dersi eleştirisi

Kimliğinde Hristiyan veya Musevi yazan kişilerin zorunlu din derslerinden muaf tutulduğu ifade edilen raporda, ateistlere, agnostiklere, Alevilere, Müslüman olmayan diğer gruplara, Ezidilere, Bahailere ya da din hanesini kimlikte boş bırakan kişilere bu hakkın tanınmadığı gerekçesiyle eleştiride bulunuldu.

Raporda, Ermeni Patrikhanesi’nin ‘ekümenik sıfatının tanınmadığı’ ifade edilerek 15 Temmuz’un ardından 20 televizyon ve radyo istasyonunun ‘terör propagandası’ ya da ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamalarıyla kapatıldığı, Fazıl Say ve Canan Arın gibi isimlerin ‘dine hakaret’ iddiasıyla yargılandığı kaydedildi.