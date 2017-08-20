Dilmen’in Erdoğan portresi: Çocuksu, sıfır kinli, hayata pozitif

Eski futbolcu ve NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için, “Son derece çocuksu, sıfır kini olan, hayata pozitif bakan bir insan” dedi.

‘Yine olsa yine yaparım’

Hürriyet’ten Cengiz Semercioğlu’na konuşan Dilmen, 16 Nisan referandumu sürecinde yaptığı ‘Evet’ kampanyasından pişman olmadığını söyledi: “Bugün olsa yine yaparım. 2019’da ihtiyaç olursa yine yaparım. Çünkü Tayyip beyin bu ülke için çok önemli bir değer olduğunu düşünüyorum. Ama diğer taraftan benim sağcısıyla, solcusuyla hiçbir problemim yok. Olmadı da. Bu ülkenin kurucu değerleriyle de yok. Ben Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu büyük cumhuriyetin evladıyım.”

Reklam

‘Müthiş derecede çocuk ruhlu’

Atatürk’ü de, Erdoğan’ı da sevdiğini kaydeden Dilmen şöyle devam etti: “Tayyip beyi de bu cumhuriyeti daha da ileri taşımak isteyen biri olarak görüyorum. Bu sadece duygusal ilişkimiden kaynaklanmıyor, yaptıklarına da bakıyorum. Bu benim görüşüm, beğenmeyebilirler. Ama ben Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ülke için bir şans olduğunu ve içinde müthiş derecede çocuk ruhu olduğunu biliyorum. Onu görmüyorlar. Son derece çocuksu, sıfır kini olan, hayata pozitif bakan bir insan.”

‘Unutamayacağı anısı’

Erdoğan’la yakınlığının belediye başkanlığı döneminden geldiğini belirten Dilmen, ‘unutmayacağı anısını’ da anlattı: “Ben bir yıl gecikmeli jübile yapmıştım. Kar, kış kıyametti. Tipi yağıyordu. Ve belediye başkanı olarak Tayyip bey plaket vermek için gelmişti. Fakat rakibimiz Bursaspor gelememişti. Maç ertelendi. Ertesi güne alındı. Yine ertelendi. Ve üçünde de Tayyip Bey o karda kışta gelmişti. Bana onur verdi. Daha sonra spor ortamlarında, Samandıra Tesisleri’nde filan karşılaşmıştık. 12 yıl önce de kardeşiyle ve ailesiyle tanıştım. Sayın Cumhurbaşkanımızı çok fazla rahatsız eden biri değilim. Bayramlarda ve kandillerde ararım. Bazen evine davet eder sağ olsun. Sohbet ederiz.”