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Yaramazlara biraz batar!

Dilipak AKP’yi uyardı: Oktar’ın arşivi patlarsa birçok kişinin canı yanar

 

İktidara yakın Yeni Akit’in yazarı Abdurrahman Dilipak, AKP’yi, Adnan Oktar operasyonu konusunda uyararak, “Süreç yönetilemediği takdirde AKP’yi vurur. Adnan Oktar’ın arşivi patlarsa, her kesimden birçok kişinin canı yanar onu söyleyeyim” diye yazdı.

 

Oktar ve grubuna 11 Temmuz sabahı eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. 31 farklı suç isnat edilen gruptan 187 kişi gözaltına alınmış, Oktar dahil 168 kişi, 19 Temmuz’da tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne götürülmüştü. Oktar’ın Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürülmesi bekleniyor.

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‘Aman dikkat’ başlıklı yazısında Dilipak, Oktar ve grubuna yapılan operasyonun güzel bir iş olduğunu, ancak sürecin yönetilemediği takdirde AKP’yi vuracağını yazdı.

Oktar’ın var olduğu öne sürülen arşivinden sürprizler çıkabileceğine dikkat çeken Dilipak şunları yazdı: “Adnan Oktar’ın arşivi patlarsa, her kesimden birçok kişinin canı yanar onu söyleyeyim… Adnan Oktar yakalandı ya, benzerlerini ve bunların tuzağına düşen fuhuş bataklığında debelenen siyaset, bürokrasi, sermaye ve STK içindeki gaflet sahiplerinden de söz edeceğim, bu ‘Cemaat’ denilen yapıların nasıl kontrol altına alınması gerektiğinden de. Bunları kendi haline bırakırsanız hepsi birer FETÖ’ye de dönüşebilir.”

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Oktar’ın söz konusu arşivlerinin henüz ele geçirilemediğini belirten Yeni Akit yazarı, bu bilgilerin birilerinin ipini çekmek için kullanılabileceğini öne sürdü: “Arşiv yurt dışında host edilmiş, ama yabancı istihbarat örgütleri bunları servis edebilir ya da bunları şantaj için kullanabilir” dedi.

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