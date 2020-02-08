Dili boğazına kaçan iki aylık bebeği trafik polisleri hastaneye yetiştirdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde dili boğazına kaçan iki aylık Muhammed Baykan, trafik polislerince hastaneye yetiştirildi. Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Fotoğraf: DHA

İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi’nde oturan Zafer Baykan (33), iki aylık oğlu Muhammed’in nefes alamadığını fark etti. Baykan, bebeği kucağına alıp, yardım istemek için yola çıktı. Bu sırada tesadüfen bölgede bulunan İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli trafik polisleri Baykan ve oğlunu ekip otosuna aldı.

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Aracın sireninin açıp zamanla yarışan ekip, Muhammed bebeği İnegöl Devlet Hastanesi’ne yetiştirdi. Dili boğazına kaçtığı belirlenen minik Muhammed’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.