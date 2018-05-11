‘Dilenciye linç çağrısı’ yapan zabıtaya çifte soruşturma: Görevden uzaklaştırıldı

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Karaman’da bir dilenciyi çevredekilere dövdürten zabıta açığa alındı, hakkında soruşturma başlatıldı.

Zabıta ekipleri, dün ihbar üzerine gittiği bölgede bir dilenciyi kovalamaca sonunda ‘yakalamış’, ardından da ekipten biri, çevredekilere seslenerek dilencinin dövülmesi çağrısında bulunmuştu.

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Vatandaşların darp ettiği dilenciyi yine ekipten başka bir zabıta memuru kurtarmıştı. Dilenci ise daha sonra para cezası kesilip serbest bırakılmıştı.

Zabıtaya çifte soruşturma

Karaman’da dilenci olduğu öne sürülen bir kişi zabıta tarafından yakalandı. Zabıtalardan biri, yakaladıkları kişiyi göstererek, “Gelin vurun, bu adam şehir dışından geliyor” dedi. Bunun üzerine kalabalık, yakalanan kişiye saldırdı.https://t.co/AO6l3R6Ms5 pic.twitter.com/9Sn85h6s8S — medya blok (@medyablok) 10 Mayıs 2018

Karaman Belediyesi, linç çağrısı yapan zabıta İbrahim U. hakkında idari soruşturma başlattı. Memur görevden uzaklaştırıldı.

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Savcılık da zabıta hakkında ‘kasten yaralamaya azmettirme’ suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Belediye, darp edilen kişinin zabıtalara yumruk attığını, falçatayla saldırmaya çalıştıktan sonra kaçtığını öne sürdü.

Öte yandan dilenciyi darp eden kişiler hakkında işlem yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.