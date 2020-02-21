Dilencinin üzerinden liste çıktı: 10 bin 595 lira borç vermiş

Adıyaman’da, polis ve zabıta tarafından dilencilere yönelik düzenlenen operasyonda 20 dilenci gözaltına alındı. Bir dilencinin üzerinden borç verdiği kişilerin yazılı olduğu 10 bin 595 liralık liste çıktı.

Fotoğraflar: DHA

İl Emniyet Müdürlüğü ve Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte dilencilere yönelik yapılan ve 20 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, Zabıta Müdürlüğü’ne götürülen dilencilerin üzerinde 165 lira ele geçirildi.

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Dilenciler, yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.