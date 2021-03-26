Dilek Güngör: Yatırıma-üretime ayrı faiz düşünülebilir mi?

Elbette, finansal piyasalar istikrar kazanıp, enflasyon düştükçe, faizlerin aşağı gitmesi kaçınılmaz. Ama bunlar bir taraftan gerçekleşirken de alternatif yöntemler düşünülemez mi?

2010’larda hayatımıza giren yeni kurtulduğumuz faiz koridoru karmaşasına geri dönmekten bahsetmiyorum. Misal, pandemi sırasında dünyadaki bazı merkez bankaları çeşitli uygulamalar geliştirdi. Avrupa Merkez Bankası bunlardan biri… Piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarını değiştirmiyor belki ama da Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri’nin şartlarını kolaylaştırıyor. Orada uygulanan faiz oranlarını düşürüyor. Keza İsrail Merkez Bankası’nın da bankalar için hedefli krediler programı var. Finansal kuruluşlar, küçük ve mikro işletmelere vermeleri koşuluyla daha düşük faizle fonlanıyor. Türkiye’de de pandemi döneminde Merkez Bankası özellikle ihracatçılar için benzer bir program uyguladı. Bunları kalıcı hale getirmek mümkün olamaz mı? Yatırıma-üretime ayrı fonlama faizi düşünülebilir mi?

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Dilek Güngör’ün yazısı