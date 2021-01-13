Dilek Güngör: WhatsApp’ın dayattığı sözleşme sadece başlangıç olabilir

Türkiye’de günlerdir Facebook’un sahibi olduğu WhatsApp’ın gri alanlarla dolu sözleşmesi tartışılıyor. Kimileri ‘Ya ne olacak ki’ kafasında… Kimileri de bilgi güvenliği endişesinde…

Peki ya korkmalı mıyız?

Misal, en basitinden bilgileriniz satılsa ne olur?

Birkaç örnekle anlatayım.

Verileriniz seçimlerde siyasilere malzeme olabilir, şirketiniz batırılabilir, ‘Babam kalp krizi geçirdi’ diye sosyal medyada paylaştığınız fotoğrafınız yarın öbür gün sigorta şirketiniz tarafından ‘yüklü primli poliçe’ olarak karşınıza çıkabilir. Hatta kredi skorunuz bile sosyal medya paylaşımlarına göre belirlenebilir.

O yüzden bugün WhatsApp’ın dayattığı sözleşme sadece başlangıç olabilir!

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Dilek Güngör’ün yazısı