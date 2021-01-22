Dilek Güngör: Umarım, işlerin bir tek faiz silahıyla dönmeyeceğini anlamışızdır

Şimdi herkes kara kara düşünüyor.

Bankaya yapılandırmaya gitse önüne yüzde 23 faizi koyacaklar.

Eee, yüzde 7.5 faizli krediyi ödemekte zorlanan, 23-24’ü nasıl ödesin? Yatırım yapmaya niyetlenen nasıl elini taşın altına koysun?

Merkez Bankası’nın açıklaması bu tablonun pek de değişmeyeceğini gösteriyor. O zaman da insanın aklına şu geliyor…

Tamam, dövizi, enflasyonu dizginlemek için 6.75 puan faizi artırdık. Sonuç ne oldu?

Kur 1 TL indi.

Başka…

Ötesi yok…

Hatta şöyle diyeyim, 1 yıl önce faiz yüzde 11.25 iken dolar kuru 5.93 TL’ydi. Enflasyon da yüzde 12.15’ti. Bugün politika faizi yüzde 17, kur 7.40 TL, enflasyon yüzde 14.60. Tabii, reel sektörün kredi maliyeti de cabası…

Velhasıl, galiba kaş yaparken biraz göz çıkardık. Umarım, işlerin bir tek faiz silahıyla dönmeyeceğini anlamışızdır.

Dilek Güngör’ün yazısı