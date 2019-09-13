Dilek Güngör: Tahminleri çöp oldu, müthiş analizleri de çöktü; faiz düşüyor, dolar da iniyor

“Bugün patlar”, “yarın patlar”, “şimdi patlayacak” dedikleri dolar bir türlü artmıyor. Yaptıkları tahminler çöp oldu. Bugüne kadar hep faiz indiğinde doların uçup, kaçacağına milleti inandırıyorlardı. Şimdi müthiş (!) ekonomik analizleri de çöktü. Faiz düşüyor, dolar da iniyor. Bunların kozmetikleri sapır sapır dökülüyor. Baktım, dün Merkez Bankası’nın faizleri 3.25 puan indirmesine rağmen dolar ve euro düşmeye başlayınca, kuyruğu dik tutma gayretine girmişler. ‘Günü kurtarıyorlar’, ‘Bu son barutları’, ‘Kozmetik düşüş’ diyerek yine vatandaşı gazlamaya çalışıyorlar.

Dilek Güngör’ün yazısı