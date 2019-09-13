Dilek Güngör: Tahminleri çöp oldu, müthiş analizleri de çöktü; faiz düşüyor, dolar da iniyor

“Bugün patlar”, “yarın patlar”, “şimdi patlayacak” dedikleri dolar bir türlü artmıyor. Yaptıkları tahminler çöp oldu. Bugüne kadar hep faiz indiğinde doların uçup, kaçacağına milleti inandırıyorlardı. Şimdi müthiş (!) ekonomik analizleri de çöktü. Faiz düşüyor, dolar da iniyor. Bunların kozmetikleri sapır sapır dökülüyor. Baktım, dün Merkez Bankası’nın faizleri 3.25 puan indirmesine rağmen dolar ve euro düşmeye başlayınca, kuyruğu dik tutma gayretine girmişler. ‘Günü kurtarıyorlar’, ‘Bu son barutları’, ‘Kozmetik düşüş’ diyerek yine vatandaşı gazlamaya çalışıyorlar.
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Bir 12 Eylül dramı: Annesi, mezarını çiçeklerle donatamadan öldü
Devrimci Hayrettin Eren; 12 Eylül darbesinden sonra, 21 Kasım 1980’de gözaltına alındı ve ‘kayboldu’. 39 yıl bir mezarı bile olmayan oğlunun acısıyla yaşayan annesi Elmas Eren üç hafta önce hayatını kaybetti. Eren’i ve yaşananları gazeteci kardeşi Faruk Eren anlattı.
Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası
Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.
Gazeteci Deniz Yücel’in tazminat talebine ikinci ret
Alman Die Welt gazetesinin eski Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in Türkiye aleyhine açtığı tazminat davası reddedildi.
Hangi uzlaşmadan bahsediyorsunuz? Kiminle? Nerede? Nasıl?
Ya ‘diktatör’ demeyeceksiniz ya da her çağırdığında davetlerine koşa koşa gitmeyeceksiniz.
Büyük projelerde imzası var: Nas İnşaat’a haciz
Çok sayıda altyapı ve üstyapı projesini üstlenen Nas İnşaat A.Ş. hakkında haciz kararı alındı. Bir beton firması, alacağını tahsil edemeyince, bugün şirketin merkezinde haciz işlemi yaptı. İBB ve KİPTAŞ başta olmak üzere belediyelere geniş ölçekli işler yapan şirketin sahibi Esat Ulu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakın bir isim olarak biliniyor.