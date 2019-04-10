Dilek Güngör: Alnına dahi ‘Reis’ yazısını asmaya çalışan gazeteciler birer ‘zübükzâde’ye dönüşmüş

Masaya bugüne kadar bütün koltuklara AK Parti sayesinde gelmiş, BaşkanRecep Tayyip Erdoğan’ı desteklediğini sandığım(!) arkadaşım oturuyor.

Biraz hoş beşten sonra muhabbet 31 Mart’a ve AK Parti’nin İstanbul’daki hak arama mücadelesine geliyor. Bakıyorum, hafif hafif kıvırmaya meyilli… “Ya oy çalındı çalınmadı ne gerek var araştırmaya, iş bitti” şeklinde sözler sarf ediyor… Gece eve gidiyorum, sosyal medyaya bir bakayım diyorum.

Bugüne kadar alnına dahi ‘Reis’ yazısını asmaya çalışan gazeteciler, siyasetçiler birer ‘zübükzâde’ye dönüşmüş! Nabza göre şerbet veren münevverler haline gelmişler. Gidişata göre vaziyet almaya hazırlar. Karşı mahalleyle aşk meşke şimdiden başlamışlar…Bütün gün şahit olduklarımı düşünüp kafamı yastığa koyuyorum. Siyaset tarihindeki fırıldakları gözümün önüne getiriyorum. 10 yıl parti parti dolaşan, her rozeti yakasına takan, yaptığı satışlarla siyaset tarihine adını yazdıran Fırıldak Kubi’yi (Kubilay Uygun) hatırlıyorum.

Dilek Güngör’ün yazısı