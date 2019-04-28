Dilek Güngör: Riski 50 milyon TL ve üzerindeki borçlulara uygulanacak

Ekonomiye katma değer yaratan ve borç ödeme kabiliyeti olan ancak finansal güçlük yaşayan şirketlere nefes aldıracak yeni bir düzenleme geliyor. Birden çok bankaya borcu olan şirketlerin kredi yapılandırmalarını bankaların vicdanına bırakmamak için ekonomi yönetimi kanun taslağı hazırladı. “Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun Taslağı” yasalaşırsa, kredi yapılandırmaları daha etkinleşecek. Bir borçluyla yapılan sözleşmenin alacaklı kuruluşların alacaklarının üçte ikisini oluşturan çoğunluğu tarafından imzalanması halinde, alacaklı kuruluşların tamamı tarafından kredinin yapılandırılması zorunlu olacak. Yapılandırmalar toplam riski 50 milyon TL ve üzerindeki borçlulara uygulanacak.

Dilek Güngör’ün yazısı