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Yaramazlara biraz batar!

Dilek Güngör: Portföyünde, markalı konut ve ticari gayrimenkuller yer alacak ilk fonun büyüklüğü 5 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı ‘gayrimenkul fonu’ için ilk adım atıldı. Ziraat Portföy geçtiğimiz hafta KONUTDER üyeleriyle ilk fonu kurdu. Fona hangi bankaların katılacağı 3 Mayıs’a kadar netleşecek.

Portföyünde, markalı konut ve ticari gayrimenkullerin yer alacağı ilk fonun büyüklüğü 5 milyar TL olacak. Bu fonu, farklı büyüklükteki diğer gayrimenkul fonlarının izlemesi öngörülüyor.

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Bankalar birleşerek ya da tek tek inşaat şirketleriyle farklı büyüklüklerde başka fonlar da kurabilecek. Ortaklık yapısının yüzde 80 finansal kurumlar, yüzde 20 inşaat şirketleri şeklinde olması öngörülüyor.

Dilek Güngör’ün yazısı

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