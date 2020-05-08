Dilek Güngör: Piyasaya anahtar teslim edilmeyecek

Bunlara küresel finans çetesi dediğimizde buradaki uzantıları bozuluyor, içten içe kızıyor, hatta belki ‘yine mi dış güçler diyorsunuz’ diye sövüyorlar.

Ama gerçeği bu…

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Onların dediklerine bakmayın…

Önceki gün tam Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın uluslararası yatırımcılarla toplantısı sırasında döviz piyasası hareketlendi.

Üstelik, Albayrak piyasaların beklediği mesajları verdiği sırada…

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Akıllarınca çakallık yapıyorlar.

Fakat Türkiye artık eski Türkiye değil…

Yani her gün yatak odasına kadar girip, operasyon çekerek, piyasasını delik-deşik edecekleri bir ülke değil…

Kimse uyumuyor.

Şunu bir kez daha vurgulamak gerek: PİYASAYA ANAHTAR TESLİM EDİLMEYECEK.

Diken Güngör’ün yazısı