Dilek Güngör: Kaynak keşfi, Türkiye’yi küresel enerji arenasında oyuncu yapacak

Kaynak keşfi bir taraftan enerji arz güvenliğinin sağlanmasını sağlarken diğer yandan Türkiye’yi küresel enerji arenasında oyuncu yapacak. Artık İran, Rusya, Nijerya gibi ülkelerin kapısında gaz almak için beklemek yerine enerji ticareti yapmaya başlayan bir ülke statüsüne çıkılacak. Bulunan gaz, başlangıç rezerviyle kalsa bile Türkiye’nin 7 yılda cebinde kalacak para 105 milyar dolar. Keşifle yılda en az 15 milyar doları bulan gaz ithalatı faturasının önüne geçilecek. Türkiye artık cari açık veren değil, cari fazla veren ülkeler arasında yer almaya başlayacak.

Dilek Güngör’ün yazısı