Dilek Güngör: Kaynak keşfi, Türkiye’yi küresel enerji arenasında oyuncu yapacak

Kaynak keşfi bir taraftan enerji arz güvenliğinin sağlanmasını sağlarken diğer yandan Türkiye’yi küresel enerji arenasında oyuncu yapacak. Artık İran, Rusya, Nijerya gibi ülkelerin kapısında gaz almak için beklemek yerine enerji ticareti yapmaya başlayan bir ülke statüsüne çıkılacak. Bulunan gaz, başlangıç rezerviyle kalsa bile Türkiye’nin 7 yılda cebinde kalacak para 105 milyar dolar. Keşifle yılda en az 15 milyar doları bulan gaz ithalatı faturasının önüne geçilecek. Türkiye artık cari açık veren değil, cari fazla veren ülkeler arasında yer almaya başlayacak.
SON HABERLER
Erdoğan müjdeyi açıkladı: Karadeniz’de Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 48 saattir beklediği müjdeyi açıkladı: “Rabbim bize bambaşka bir yerde, hem de görülmedik zenginlikte bir kapı açtı. Sevinçli haber Fatih sondaj gemisinden. Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi.”
Denizli’de karantinada olması gereken kişi Muğla’da düğünde bulundu
Şahısa idari ceza uygulanacak, düğünde temas ettiği kişiler de karantinaya alınacak.
16 aile üyesinde virüs: Kardeşimin, ‘Ölmek istemiyorum’ dediğini unutamıyorum
İstanbul’da yaşayan bir ailenin 16 ferdi Covid-19’a yakalandı. Anne Sevim Yalçınkaya hastalığın ciddiyetini nefes alamayınca kavradıklarını, oğlu Fatih Mesut Yalçınkaya ise 6.5 yaşındaki kardeşinin, 11 yaşındaki ablasına, “Ölmek istemiyorum” dediğini unutamadığını söyledi. Tüm aile anlatılamayacak kadar zor günler geçirdiklerinin altını çizdi.
155 işçisinden 43’ünde ‘corona’ saptanan tekstil fabrikasında üretim durduruldu
Zonguldak’ta tekstil fabrikasında çalışan 155 işçiden 43’ünde corona virüsü tespit edildi. Virüsün yemekhanede bulaştığı saptandı. Üretim durduruldu. İşçiler evlerinde karantinaya alındı.
Güleda’nın babası karara isyan etti: Ceza mükafat gibi, mezarına gitmeye yüzüm yok
Isparta’da öldürülen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel’in babası Mustafa Cankel, kızının öldürülmesine ilişkin davada sanık Zafer Pehlivan’a müebbet hapis cezası verilmesi kararını değerlendirdi: “Sanığa mükafat gibi bir ceza verilmiş oldu.”