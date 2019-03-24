Dilek Güngör: JP Morgan’ın insider trading kapsamına girecek işlemler gerçekleştirdiği konuşuluyor

Dövizdeki hareketlilik başladığında JP Morgan, Citibank, Deutsche, Credit Suisse gibi Londra ve ABD’li bankaların Borsa İstanbul’da ve Devlet İç Borçlanma Senetleri’ndeki (DİBS) varlıklarını satıp dövize yöneldiğini belirten analistler, “Kur 5.60 TL’yi geçtikten sonra JP Morgan 5.90 hedefli alım önerdi. 5.65 TL kırıldığında opsiyon kapanışları oluyor. 5.80 geçildikten sonra dönüş başladı” yorumunda bulundu.

JP Morgan, Türkiye’de döviz swap işlemlerinin dörtte birini gerçekleştiriyor. Bankanın, kritik döviz pozisyon bilgilerini kullanarak, insider trading kapsamına girecek işlemler gerçekleştirdiği konuşuluyor. Bu kritik bilgileri kullanarak son dönemde TL hakkında spekülatif amaçlı bazı raporlar ürettiği de iddialar arasında.

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Dilek Güngör’ün yazısı